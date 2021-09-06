Дії окупаційної влади кваліфікували як військові злочини. Тепер справу розслідуватиме прокуратура Автономної республіки Криму під наглядом Офісу генпрокурора.

Нагадаємо Українська прокуратура відкрила справу через затримання заступника голови Меджлісу

Окупанти порушили низку законів

В Офісі генерального прокурора заявили, що незаконні обшуки та викрадення кримських татар порушують закони та звичаї війни.

Окрім того катування заступника голови Меджлісу Наріма Джелялова порушує Конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Тобто дії окупантів можна кваліфікувати як воєнні злочини.

Також українська прокуратура буде розслідувати незаконне затримання 42 мешканців Криму, які вийшли на мітинг під будівлею російського ФСБ у Сімферополі 4 вересня 2021 року.

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Переслідування кримських татар: все що треба знати

Уранці 4 вересня окупаційні спецслужби провели обшуки в будинку заступника голови Меджлісу Наріма Джелялова. Після цього його затримали та вивезли в невідомому напрямку.

Напередодні окупанти затримали інших кримських активістів – Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова.

Такі дії російських спецслужб президент України Володимир Зеленський назвав "реакцією на Кримську платформу".

Через дії окупаційної влади, під будівлею ФСБ в Сімферополі на мітинг вийшли місцеві жителі. "Правоохоронці" затримали 42 активістів.

У МЗС України заявили, що викрадачі заступника голови Меджлісу катували його. Також на активіста чинили психологічний тиск.

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