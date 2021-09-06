Действия оккупационных властей квалифицировали как военные преступления. Теперь дело будет расследовать прокуратура Автономной Республики Крыма под наблюдением Офиса генпрокурора.

Напомним Украинская прокуратура открыла дело из-за задержания заместителя председателя Меджлиса

Оккупанты нарушили ряд законов

В Офисе генерального прокурора заявили, что незаконные обыски и похищения крымских татар нарушают законы и обычаи войны.

Кроме того пытки заместителя председателя Меджлиса Нарима Джелялова нарушает Конвенцию о защите гражданского населения во время войны. То есть действия оккупантов можно квалифицировать как военные преступления.

Также украинская прокуратура будет расследовать незаконное задержание 42 жителей Крыма, которые вышли на митинг под зданием российского ФСБ в Симферополе 4 сентября 2021 года.

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Преследование крымских татар: все что надо знать

Утром 4 сентября оккупационные спецслужбы провели обыски в доме заместителя председателя Меджлиса Нарима Джелялова. После этого его задержали и вывезли в неизвестном направлении.

Накануне оккупанты задержали других крымских активистов – Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова.

Такие действия российских спецслужб президент Украины Владимир Зеленский назвал "реакцией на Крымскую платформу".

Из-за действий оккупационных властей, под зданием ФСБ в Симферополе на митинг вышли местные жители. "Правоохранители" задержали 42 активистов.

В МИД Украины заявили, что похитители замглавы Меджлиса пытали его. Также на активиста оказывали психологическое давление.

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