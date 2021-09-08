Обыск состоялся в поселке Молодежное вечером 7 сентября. Об этом сообщила общественная организация "Крымская солидарность".

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Возле дома были две машины

Вчера в 20:30 я, возвращаясь, заметила возле своего дома две машины. Сын и мама сказали, что стоят они давно. Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонное ограждение,

– сообщили источники общественной организации.

Впоследствии две машины и "Газель" проехали по адресу Карасу, 6. Есть информация, что ни Менсеитов, ни члены его семьи сейчас на телефонные звонки не отвечают.

Что известно об Эльдаре Менсеитове

Менсеитов был членом Меджлиса по Симферопольскому району. В июне 2018 года Менсеитов свидетельствовал в пользу стороны защиты в армянском суде по делу Мустафы Джемилева. Его в оккупированном Крыму судили заочно.

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