Голова Меджлісу кримськотатарського народу просить відреагувати на нову хвилю масових репресій і переслідування людей на території окупованого Криму.

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Чубаров закликає учасників Кримської платформи провести консультації

Нещодавні дії окупантів, за словами Чубарова, є перевіркою на міцність та рішучість держав-учасниць Кримської платформи та підписантів Кримської декларації.

Саме тому Меджліс кримськотатарського народу закликає до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи,

– заявив він.

Також Чубаров просить не оминути увагою незаконне затримання окупантами першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та інших представників корінного кримськотатарського народу.

Своє звернення він адресував Зеленському та президентам і главам урядів держав-учасниць Кримської платформи.

Затримання окупантами кримських татар: основне

Вранці 4 вересня окупанти ввірвалися з обшуками в будинок заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. У результаті його вивезли в невідомому напрямку.

Перед цим окупаційні спецслужби затримали ще Ельдара Одаманова, Асана Ахтемова, Азіза Ахтемова та Шевкета Усеїнова. Щодо всіх затриманих застосовували тортури.

Згодом Джелялу висунули підозру в "диверсії". Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

8 вересня масові обшуки та арешти кримських татар в окупованому Криму продовжилися – затримали та вивезли колишнього члена Меджлісу Ельдара Менсітова.

Уривок з публікації Рефата Чубарова:

Шановний Президенте України!

Шановні Президенти і Глави Урядів держав-учасників Кримської платформи!

Є очевидним, що новий виток репресій в Криму, здійснюваних російською окупаційною владою стосовно корінного кримськотатарського народу, до всього іншого, переслідує не тільки мету розправи з кримськими татарами, включаючи делегатів Курултаю кримськотатарського народу і членів Меджлісу кримськотатарського народу, які брали участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, але і є перевіркою на міцність і рішучість держав - учасників Кримської платформи у відстоюванні ними цілей і принципів підписаної Кримської декларації.

З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму щодо корінного кримськотатарського народу, і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримськотатарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася в тимчасово окупованому РФ Криму у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла і інших представників корінного кримськотатарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.