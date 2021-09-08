Під постановою залишили свої підписи депутати з 6 комітетів та 3 парламентських фракцій – "Європейська Солідарність", "Слуга Народу" та "Голос".

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Хто підтримав документ

Постанову про незаконне затримання Нарімана Джеляла підтримали Мустафа Джемілєв ("ЄС"), Ірина Геращенко ("ЄС"), Олександр Корнієнко ("СН"), Євгенія Кравчук ("СН"), Кіра Рудик ("Голос"), Ярослав Железняк ("Голос") та інші.

Окрім того, документ підтримали представники таких комітетів:

З питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

З питань прав людини та деокупації;

З питань правоохоронної діяльності;

З питань бюджету;

З питань антикорупційної політики;

З питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Постанова надійшла до парламенту в середу, 8 вересня.

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