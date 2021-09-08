Под постановлением оставили свои подписи депутаты из 6 комитетов и 3 парламентских фракций – "Европейская Солидарность", "Слуга народа" и "Голос".

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Кто поддержал документ

Постановление о незаконном задержании Наримана Джеляла поддержали: Мустафа Джемилев ("ЕС"), Ирина Геращенко ("ЕС"), Александр Корниенко ("СН"), Евгения Кравчук ("СН"), Кира Рудик ("Голос"), Ярослав Железняк ("Голос") и другие.

Кроме того, документ поддержали представители таких комитетов:

По вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

По вопросам прав человека и деоккупации;

По вопросам правоохранительной деятельности;

По вопросам бюджета;

По вопросам антикоррупционной политики;

По вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

Постановление поступило в парламент в среду, 8 сентября.

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