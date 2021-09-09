Глава Меджлиса крымскотатарского народа просит отреагировать на новую волну массовых репрессий и преследования людей на территории оккупированного Крыма.

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Чубаров призывает участников Крымской платформы провести консультации

Недавние действия оккупантов, по словам Чубарова, являются проверкой на прочность и решительность государств-участников Крымской платформы и подписантов Крымской декларации.

Именно поэтому Меджлис крымскотатарского народа призывает к срочному проведению межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы,

– заявил он.

Также Чубаров просит не обойти вниманием незаконное задержание оккупантами первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и других представителей коренного крымскотатарского народа.

Свое обращение он адресовал Зеленскому и президентам и главам правительств государств-участников Крымской платформы.

Задержание оккупантами крымских татар: основное

Утром 4 сентября оккупанты ворвались с обысками в дом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла. В результате его вывезли в неизвестном направлении.

Перед этим оккупационные спецслужбы задержали еще Эльдара Одаманова, Асана Ахтемова, Азиза Ахтемова и Шевкета Усеинова. В отношении всех задержанных применяли пытки.

Впоследствии Джелялу выдвинули подозрение в "диверсии". Ему грозит до 15 лет заключения.

8 сентября массовые обыски и аресты крымских татар в оккупированном Крыму продолжились – задержали и вывезли бывшего члена Меджлиса Эльдара Менситова.

Отрывок из публикации Рефата Чубарова:

Уважаемый Президент Украины!

Уважаемые президенты и главы правительств государств-участников Крымской платформы!

Очевидно, что новый виток репрессий в Крыму, осуществляемых российской оккупационной властью в отношении коренного крымскотатарского народа, ко всему прочему, преследует не только цель расправы с крымскими татарами, включая делегатов Курултая крымскотатарского народа и Меджлиса крымскотатарского народа, которые принимали участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, но и является проверкой на прочность и решимость государств-участников Крымской платформы в отстаивании ими целей и принципов подписанной Крымской декларации.

С целью предотвращения катастрофических последствий репрессий, которые разворачиваются в эти дни в Крыму в отношении коренного крымскотатарского народа, и освобождения всех крымских политзаключенных, лишенных свободы русскими оккупантами, Меджлис крымскотатарского народа призывает к срочному проведению межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы по ситуации, которая сложилась во временно оккупированном РФ Крыму в связи с незаконным задержанием первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и других представителей коренного крымскотатарского народа на временно оккупированной государством-агрессором Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.