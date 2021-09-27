Про це свідчить затверджена російським урядом "Програма пришвидшеного соціально-економічного розвитку територій на 2022 – 2024 роки". Окуповану частину Донецької області росіяни називають "Територія 1" ("Т1"), а окуповану Луганщину – "Територія 2" ("Т2").

Зверніть увагу На Донбасі українські військові підірвалися на вибухівці: один загинув, інший – поранений

Росія готова витратити на окупований Донбас 900 мільярдів рублів за три роки

Журналісти "Донбас Реалії" проаналізували цей документ. І ось про що у ньому мовиться:

Росіяни нарахували на окупованому Донбасі 2,9 мільйона мешканців , з яких 38% – пенсіонери.

, з яких 38% – пенсіонери. Середня зарплата на окупованих територіях – 15 тисяч рублів, в гривнях це приблизно 5500 (для порівняння – у Ростовській області поруч на 20 тисяч більша).

на окупованих територіях – 15 тисяч рублів, в гривнях це приблизно 5500 (для порівняння – у Ростовській області поруч на 20 тисяч більша). Кремль планує упродовж 3 років довести цей показник до рівня ростовського – щоправда, 2019 року.

щоправда, 2019 року. Загалом на окуповані українські території Донбасу Росія дасть 900 мільярдів рублів (330 мільярдів гривень) у 2022 – 2024. І це без урахування військових витрат.

Кремль втілює сценарій інтеграції Донбасу в російську економіку

Представник одного з розвідувальних органів України розповів журналістам, що "урядом Росії ухвалені сценарні програми, спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку".

Нещодавно уряд Росії провів окреме засідання по окупованих територіях, і там прийняли програму підтримки "Т1" і "Т2" – як вони називають наші окуповані території,

– повідомили у розвідці.

Після цього засідання Сергій Назаров, заступник міністра економічного розвитку Росії, поїхав у Ростов, а там роздав вказівки "владі" Донецька і Луганська. Цих вказівок "ми бачимо реалізацію", – запевнив розвідник.

Також за даними розвідки:

Керують соціально-економічним життям на окупованому Донбасі росіяни через так звану "Міжвідомчу комісію з надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей України", створену в грудні 2014.

соціально-економічним життям на окупованому Донбасі росіяни через так звану "Міжвідомчу комісію з надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей України", створену в грудні 2014. А фінансує її московський "Благодійний фонд підтримки міжнародних гуманітарних проєктів".

її московський "Благодійний фонд підтримки міжнародних гуманітарних проєктів". Глава і вказаної комісії, і наглядової ради того фонду – вже згаданий Сергій Назаров.

У фонді працюють і інші люди, які водночас є ватажками угруповань проросійських бойовиків:

Наприклад, у Донецьку – заступники керівника "уряду ДНР" Володимир Пашков і Володимир Антонов, глава апарату "уряду" Володимир Йожиков, "радник" ватажка бойовиків Віктор Колесник.

У Луганську – "радники" ватажка "ЛНР" Віталій Кузнєцов і Микита Дворніков (справжні імена – Віталій Якуш і Микита Картошкін), "міністр промисловості" Сергій Неверов (Сергій Богданов) та голова спостережної ради компанії "Востокуголь" Андрій Разін (Андрій Чурін).

Коментарів від уряду Росії щодо цієї інформації наразі не було, хоча журналісти до нього, ясна річ, зверталися.

Зверніть увагу й на такі новини: