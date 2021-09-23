Про це розповіла голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

За її даними, з 1 лютого по 31 липня 2021 року Всеукраїнська комісія з прав людини зафіксувала 62 жертви серед цивільного населення, з них:

15 загиблих;

47 поранених.

Богнер розповіла, що така негативна тенденція продовжується. У період з 31 липня по 20 вересня внаслідок бойових дій зафіксували 16 жертв серед цивільного населення (2 загиблих, 14 поранених).

В ООН зазначають, що це найвищий показник від червня 2020 року. У місії також вказали, що режим припинення вогню 27 липня 2020 року призвів до шестикратного зниження втрат серед цивільного населення, якщо порівнювати з періодом за рік до припинення.

Це означає, що можливо встановити ефективне припинення вогню, яке захищає життя цивільного населення. Закликаємо сторони конфлікту здійснити заходи з припинення вогню, і таким чином значно зменшити вплив бойових дій на цивільне населення,

– додала Богнер.

Зауважимо, що Володимир Зеленський 23 вересня виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він нагадав її учасникам про війну, яка триває в Україні восьмий рік поспіль.

Бойовики обстрілюють цивільну інфраструктуру

Лише від початку вересня мирні мешканці окупованих територій Донбасу двічі потрапляли під обстріли окупантів: