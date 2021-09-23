Президент зазначив, що у 2019 році з цієї трибуни він говорив про 13 тисяч загиблих та 30 тисяч поранених. Півтора мільйона людей були змушені покинути свої домівки.
Важливо Зеленський виступає на сесії Генасамблеї ООН: що говорить президент
Кількість загиблих на війні щороку зростає, – Зеленський
Щороку ці цифри, на жаль, зростають. Я казав про це у 2020-му році і кажу у 2021-му: це вже майже 15 тисяч загиблих людей. Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності,
– сказав Зеленський.
Президент України наголосив, що у Нью-Йорку постріли не так чутно, як у Авдіївці та Світлодарській дузі. Саме для цього Україна хоче оживити ООН, адже засідання краще проводити там, де є проблеми.
Зеленський наголосив на відданості України принципам ООН
"У світі є тисяча гарячих точок. Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них", – запевнив Зеленський.
Дивіться відео виступу Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН: