Президент зазначив, що у 2019 році з цієї трибуни він говорив про 13 тисяч загиблих та 30 тисяч поранених. Півтора мільйона людей були змушені покинути свої домівки.

Важливо Зеленський виступає на сесії Генасамблеї ООН: що говорить президент

Кількість загиблих на війні щороку зростає, – Зеленський

Щороку ці цифри, на жаль, зростають. Я казав про це у 2020-му році і кажу у 2021-му: це вже майже 15 тисяч загиблих людей. Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності,

– сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що у Нью-Йорку постріли не так чутно, як у Авдіївці та Світлодарській дузі. Саме для цього Україна хоче оживити ООН, адже засідання краще проводити там, де є проблеми.

Зеленський наголосив на відданості України принципам ООН

"У світі є тисяча гарячих точок. Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них", – запевнив Зеленський.

Зверніть увагу! Президент наголосив на участі України в операції з евакуації людей з Афганістану. Це доводить відданість українців принципам ООН.

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН: