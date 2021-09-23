Президент отметил, что в 2019 году с этой трибуны он говорил о 13 тысячах погибших и 30 тысячах раненых. Полтора миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Важно Зеленский выступает на сессии Генассамблеи ООН: что говорит президент

Количество погибших на войне ежегодно растет, – Зеленский

Каждый год эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом в 2020-м году и говорю в 2021-м: это уже почти 15 тысяч погибших людей. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости,

– сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в Нью-Йорке выстрелы не так слышно, как в Авдеевке и Светлодарской дуге. Именно для этого Украина хочет оживить ООН, ведь заседание лучше проводить там, где есть проблемы.

Зеленский отметил преданность Украины принципам ООН

"В мире есть тысяча горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них", – заверил Зеленский.

Обратите внимание! Президент отметил участие Украины в операции по эвакуации людей из Афганистана. Это доказывает преданность украинцев принципам ООН.

Смотрите видео выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН: