Бойовики продовжують інтенсивні заходи підготовки на полігонах тимчасово окупованих територій Донбасу, зокрема зі стрільбами з важкого озброєння. Дії окупантів у результаті призводять до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.

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Черговий інцидент трапився 16 вересня – під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами війська окупанта обстріляли Іллірію в Лутугинському районі Луганської області.

Внаслідок обстрілу пошкоджені

будівля храму Олександра Невського, зведеного ще в 19-му столітті,

продовольчий магазин,

будинок культури.

Та найважливіше – є постраждалі серед цивільного населення.

Реакція Міноборони

У розвідці міністерства наголосили, що командування військ окупанта намагається приховати обставини та причини обстрілу.

Там також припустили, що, ймовірно, бойовики спробують перекласти відповідальність на підрозділи Об'єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів.

Зверніть увагу! Окупанти 16 вересня обстріляли Щастя. Під час атаки ворога поранення отримав міський голова Олександр Дунець. Його прооперували, життю чоловіка нічого не загрожує.

Текст повідомлення ГУР Міноборони:

Головне управління розвідки України інформує

РОВ продовжують інтенсивні заходи підготовки на полігонах ТОТ ДЛО, у тому числі зі стрільбами з важкого озброєння, що призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.

16 вересня під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами 2 АК (Луганськ) оперативного угруповання РОВ окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугинському районі ТОТ в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.

Командування РОВ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність на підрозділи Об'єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів.