Бойовики продовжують інтенсивні заходи підготовки на полігонах тимчасово окупованих територій Донбасу, зокрема зі стрільбами з важкого озброєння. Дії окупантів у результаті призводять до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.
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Черговий інцидент трапився 16 вересня – під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами війська окупанта обстріляли Іллірію в Лутугинському районі Луганської області.
Внаслідок обстрілу пошкоджені
- будівля храму Олександра Невського, зведеного ще в 19-му столітті,
- продовольчий магазин,
- будинок культури.
Та найважливіше – є постраждалі серед цивільного населення.
Реакція Міноборони
У розвідці міністерства наголосили, що командування військ окупанта намагається приховати обставини та причини обстрілу.
Там також припустили, що, ймовірно, бойовики спробують перекласти відповідальність на підрозділи Об'єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів.
Текст повідомлення ГУР Міноборони:
Головне управління розвідки України інформує
РОВ продовжують інтенсивні заходи підготовки на полігонах ТОТ ДЛО, у тому числі зі стрільбами з важкого озброєння, що призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.
16 вересня під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами 2 АК (Луганськ) оперативного угруповання РОВ окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугинському районі ТОТ в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.
Командування РОВ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність на підрозділи Об'єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів.