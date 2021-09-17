Російські найманці двічі атакували з мінометів 82 калібру. Також вони використовували для обстрілу безпілотники "Квадрокоптер".

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Постраждалий у задовільному стані

Чоловіка, якого поранили, госпіталізували. Його стан здоров'я медики оцінюють як задовільний. Також бойовики пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури та декілька приватних автомобілів.

Окрім того, проросійські посіпаки обстріляли позиції українських військових біля населеного пункту Тарамчук на Донеччині та пошкодили будинок місцевих мешканців.

Захисники України відкривали вогонь у відповідь на атаки бойовиків.

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