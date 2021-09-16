Обстріли відбулися о 6:40 та 7:30 ранку. За попередніми даними, вороги гатили з міномета калібру 82 міліметрів.

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Ведення вогню окупанти коригували безпілотником.

Внаслідок обстрілів постраждав керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець. Його прооперували.

Окупанти обстріляли Щастя: дивіться відео

Бойовики обстріляли Щастя / МВС України та пресслужба Операції Об'єднаних сил

Загострення на Донбасі: останні новини

Влітку 2021 року ситуація на Донбасі загострилася. Станом на вересень в ОБСЄ заявили, що інтенсивність обстрілів з боку окупантів лише зростає.

Від початку місяця російські найманці вбили 4 українських захисників. Окрім того, поранення отримали 36 воїнів.

Бойовики гатять зі зброї, яку забороняють мінські домовленості. Зокрема, використовують танки та артилерійські системи калібрів 152 міліметрів та 122 міліметри.

В ОБСЄ зауважили: "якщо всі попередні 3 роки обстріли були по передових військових позиціях, то зараз артилерійські удари наносяться по розташуванню та командним пунктам ЗСУ, які розташовані глибоку в тилу".

Під обстріли потрапляють житлові масиви та об'єкти цивільної інфраструктури.

Допис пресслужби ООС:

На Луганщині російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя

Сьогодні зранку незаконні збройні формування РФ вкотре грубо порушили режим припинення вогню. Так, о 6:40 та о 7:30 годині, окупанти двічі обстріляли населений пункт Щастя з напрямку н.п. Весела Гора (попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм). Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративну будівлю, цивільний автомобільний транспорт та отримала поранення цивільна особа. Стан її здоров'я – задовільний.

Для з’ясування решти обставин на місці події працюють правоохоронні органи.