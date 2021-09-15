Деталі місії
У Києві 15 вересня відбувся пресбрифінг "Ескалація з боку Росії: попередні результати Міжнародної моніторингової місії уздовж лінії фронту". Мовилося про деталі візиту місії на Схід.
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Учасники місії відвідали населені пункти, де останнім часом було "найгарячіше":
- Торецьк;
- Залізне;
- Нью-Йорк;
- Новоселівку-2;
- Мар'їнку;
- Авдіївку;
- Опитне;
- Маріуполь;
- Новотроїцьке;
- Трьохізбенку;
- Золоте-4;
- Золоте-3;
- Катеринівку;
- Верхньоторецьке;
- Станицю Луганську.
Що розповідають учасники місії
Виконавчий директор "Восток SOS" та учасник Міжнародної моніторингової місії Костянтин Рєуцький заявив, що обстріли поновилися. Їхня кількість та інтенсивність зростає щодня. Водночас змінилася і тактика ведення обстрілів.
Якщо всі попередні 3 роки обстріли були по передових військових позиціях, то зараз артилерійські удари наносяться по розташуванню та командним пунктам ЗСУ, які розташовані глибоку в тилу,
– наголосив Рєуцький.
Водночас наразі під вогонь потрапляють житлові масиви та об'єкти цивільної інфраструктури. Це призводить до кількості зростання жертв серед мирного населення.
Учасник Моніторингової місії з Чехії та старший аналітик дослідницького центру "Європейські цінності" Давід Стулік наголосив: головне спостереження – перемир'я немає.
За словами Стуліка, ситуація України у гуманітарному та соціальному планах покращилася. Окрім того, аналітик зауважив, що його здивувала професійність української армії. Військові допомагають місцевому населенню та вирізняються культурною поведінкою.
"Це вже є справжня армія, хоча на початку війни були до цього певні питання", – зауважив Стулік.
Війна на Донбасі: останні новини
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- Лише упродовж 12 вересня бойовики вбили 3 українських воїнів: солдата Дениса Германа, старшого солдата Олексія Куленка та матроса Артура Голуба.
- Також 13 вересня окупанти вбили старшого солдата Дем'яна Даниліва.
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