Про це повідомив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Він поскаржився, що Росія відправила у ТКГ терористку Майю Пирогову. Раніше вона блокувала роботу політичної робочої групи, а тепер взялася за гуманітарку. Замість Пирогової, як пояснює Гармаш, роботу політичної групи блокуватиме псевдоексперт Владислав Бердичівський. Він ще не був засуджений за терористичну діяльність.

Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення формули Штайнмаєра. На цьому наполягала Україна і навіть модератор від ОБСЄ, але Москва вперто заявляла, що це питання – другорядне, і вони хочуть обговорювати якийсь "план дій", представлений ОРДЛО, а не формули або закони,

– підкреслив Гармаш.

Він пояснив, що обговорення Києвом "плану дій" ОРДЛО означатиме визнання їх суб'єктності на переговорах, хоча, вони не є ні стороною конфлікту, ні членом ТКГ.

"Цього Москва тільки й домагається вже 8 рік. Але те, що вони так демонстративно "забивають" на формулу Штайнмаєра, до ухвалення якої закликають Берлін і Париж. Втім вони і поза ТКГ "забили" і на Європу, і на все міжнародне право", – наголосив представник Донецької області у ТКГ.

Що таке Тристороння контактна група? Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України. Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Тобто комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

Додамо, що Росія неодноразово зриває роботу ТКГ та порушує мінські домовленості. Підтвердженням цього є вересневе загострення на Донбасі. Окупанти протягом останніх днів суттєво збільшили кількість обстрілів. 11 – 12 вересня ворог вбив одразу трьох українських захисників, серед них:

Повний текст публікації Сергія Гармаша:

Москва вже не може придумати приводів для блокування відкриття КПВВ і обміну утримуваними особами, тому вона вирішила заблокувати саму гуманітарну робочу групу ТКГ, де ці питання обговорюються. Зробила вона це не оригінальним способом, відправивши туди терористку Пирогову, присутністю якої раніше блокувала роботу політичної робочої групи. Оскільки Пирогова 1, а робочих груп, які вигідно заблокувати Кремлю 2, то, заблокувавши гуманітарку, вони розблокували політичну. Правда, замість Пироговой там з'явився не менш колоритний "громадський експерт" – такий собі Бердичівський, але він, принаймні, поки не був засуджений за терористичну діяльність.

Розблокувати процес роботи групи не означає почати працювати. І тут найцікавіше – основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної формули Штайнмаєра. На цьому наполягала Україна і навіть модератор від ОБСЄ, але Москва вперто заявляла, що це питання другорядне і вони хочуть обговорювати якийсь "план дій", представлений ОРДЛО, а не формули або закони.

Останнє зрозуміло – обговорення Києвом "плану дій" ОРДЛО означатиме визнання їх суб'єктності на переговорах, хоча, вони не є ні стороною конфлікту, ні членом ТКГ. Цього Москва тільки й домагається вже 8 років. Але те, що вони так демонстративно "забивають" на формулу Штайнмаєра, до ухвалення якої закликають Берлін і Париж, – це вже "привіт" Європі.

А як ще розглядати створення можливості й заклик прийти та "проголосувати" на виборах в Російську Держдуму в "Інфоцентрах", розташованих на території України? Яка дипломатія може бути з людьми, яким на все начхати, для яких не існує ніяких правил?