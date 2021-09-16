Наразі проводиться огляд місця події, тривають першочергові слідчі дії, встановлюються обставини та особи, причетні до вчинення злочину.

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Луганською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації Росії законів та звичаїв війни,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Обстріл Щастя та поранення мера

За даними слідства, 16 вересня 2021 року вранці проросійські бойовики здійснили мінометний обстріл населеного пункту Щастя, що на Луганщині.

Унаслідок ворожої атаки:

Керівник військово-цивільної адміністрації зазнав осколкового поранення.

Пошкоджено житловий будинок міста, а також автомобіль місцевого жителя.

Прокуратура відкрила справу через обстріл Щастя / Фото Офісу генпрокурора