Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Водночас після обстрілу російськими найманцями Щастя більше ніхто не постраждав.
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"Його життю (Олександра Дунця – 24 канал) нічого не загрожує. Йому вже зробили операцію – видалили осколок, який був у нозі. Кістку й артерію не зачепило. Після другого обстрілу він отримав осколкове поранення у праву ногу", – розповів Сергій Гайдай.
Дунець їхав оглянути місце події після обстрілу
Після першого обстрілу, який був о 6:47, за словами голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, було пошкоджено гуртожиток, зокрема, дах будинку, а також:
- автомобіль, розташований поруч;
- розбиті 20 вікон;
- стіни посічені осколками.
Після закінчення обстрілу керівник військово-цивільної адміністрації Щастя Олександр Дунець поїхав подивитись, що відбулось на місці події і хто постраждав.
Коли він там перебував і все оглядав, то якраз і був другий обстріл. Це вже о 7:30 – мінометні снаряди 82 калібру, внаслідок якого він й був поранений,
– зазначив Гайдай.
Він повідомив, що у відповідному гуртожитку Щастя дійсно живуть люди. На щастя, все обійшлося й більше ніхто з місцевих не отримав поранення.
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Обстріл Щастя: коротко
- 16 вересня російські бойовики обстріляли місто Щастя на Луганщині. Це сталося вперше з 2016 року.
- Окупанти обстріляли місцевий гуртожиток та відділ прикордонної служби. Водночас отримав поранення керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець.