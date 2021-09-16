Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. В то же время после обстрела российскими наемниками Счастья – больше никто не пострадал.
Обратите внимание Впервые с 2016 года обстреляли Счастье: боевики накрыли минометами общежитие
"Его жизни (Александра Дунца – 24 канал) ничего не угрожает. Ему уже сделали операцию – удалили осколок, который был в ноге. Кость и артерию не задело. После второго обстрела он получил осколочное ранение в правую ногу", – рассказал Сергей Гайдай.
Дунец ехал осмотреть место происшествия после обстрела
После первого обстрела, который был в 6:47, по словам главы Луганской областной военно-гражданской администрации, было повреждено общежитие, в частности, крыша дома, а также:
- автомобиль, расположенный рядом;
- разбиты 20 окон;
- стены иссечена осколками.
После окончания обстрела руководитель военно-гражданской администрации Счастья Александр Дунец поехал посмотреть, что произошло на месте происшествия и кто пострадал.
Когда он там находился и все осматривал, то как раз и был второй обстрел. Это уже в 7:30 – минометные снаряды 82 калибра, в результате которого он и был ранен,
– отметил Гайдай.
Он сообщил, что в соответствующем общежитии Счастья действительно живут люди. К счастью, все обошлось и больше никто из местных не получил ранения.
К теме Во время обстрела Счастья боевики ранили мэра
Сергей Гайдай о состоянии мэра Счастье: смотрите видео
Обстрел Счастья: коротко
- 16 сентября российские боевики обстреляли город Счастье на Луганщине. Это произошло впервые с 2016 года.
- Оккупанты обстреляли местное общежитие и отдел пограничной службы. В то же время получил ранения руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец.