В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.

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Луганской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации России законов и обычаев войны,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Обстрел Счастья и ранение мэра

По данным следствия, 16 сентября 2021 года утром пророссийские боевики совершили минометный обстрел населенного пункта Счастье, что на Луганщине.

В результате вражеской атаки:

Руководитель военно-гражданской администрации получил осколочное ранение.

Поврежден жилой дом города, а также автомобиль местного жителя.

Прокуратура открыла дело из-за обстрела Счастья / Фото Офиса генпрокурора