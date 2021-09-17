Российские наемники дважды атаковали из минометов 82 калибра. Также они использовали для обстрела беспилотники "Квадрокоптер".

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Пострадавший в удовлетворительном состоянии

Мужчину, которого ранили, госпитализировали. Его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Также боевики повредили объекты гражданской инфраструктуры и несколько частных автомобилей.

Кроме того, пророссийские приспешники обстреляли позиции украинских военных возле населенного пункта Тарамчук в Донецкой области и повредили дом местных жителей.

В ответ на атаки боевиков, защитники Украины открывали огонь.

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