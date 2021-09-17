Российские наемники дважды атаковали из минометов 82 калибра. Также они использовали для обстрела беспилотники "Квадрокоптер".
Обратите внимание Впервые с 2016 года обстреляли Счастье: боевики накрыли минометами общежитие
Пострадавший в удовлетворительном состоянии
Мужчину, которого ранили, госпитализировали. Его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Также боевики повредили объекты гражданской инфраструктуры и несколько частных автомобилей.
Кроме того, пророссийские приспешники обстреляли позиции украинских военных возле населенного пункта Тарамчук в Донецкой области и повредили дом местных жителей.
В ответ на атаки боевиков, защитники Украины открывали огонь.
Война на Донбассе: последние новости
- 16 сентября 2021 года вследствие первого обстрела Счастья ранения получил городской голова Александр Дунец. Его прооперировали. Сейчас жизни Дунца ничего не угрожает.
- Из-за обстрела Счастья и ранения мэра прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что события в Счастье это сознательная провокация боевиков.