Об этом сказал в эфире 24 канала председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, обстрел не был случайным.

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"Конечно, это осознанная провокация, ведь у них работают БПЛА (беспилотники – 24 канал). Они понимают, что это не военная здание, это общежитие, где нет никакого вооружения", – заявил Гайдай.

Мы понимаем, что было 2 обстрела. Это не случайность,

– подчеркнул он.

Гайдай также отметил, что не может делать предположений, почему оккупанты прибегают к таким действиям.

"В голову к российско-оккупационных войск и их руководства я не могу залезть и делать какие-то предположения. Однако я знаю, что Трехсторонний контактной группе говорили об открытии новых КПВВ и в Счастье, и в Золотом. На данный момент я вижу, что это отсрочат из-за такой ​​активности", – отметил он.

Гайдай рассказал об обстреле Счастья: смотрите видео

Обстрел Счастье: главное