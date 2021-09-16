Об этом сказал в эфире 24 канала председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, обстрел не был случайным.
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"Конечно, это осознанная провокация, ведь у них работают БПЛА (беспилотники – 24 канал). Они понимают, что это не военная здание, это общежитие, где нет никакого вооружения", – заявил Гайдай.
Мы понимаем, что было 2 обстрела. Это не случайность,
– подчеркнул он.
Гайдай также отметил, что не может делать предположений, почему оккупанты прибегают к таким действиям.
"В голову к российско-оккупационных войск и их руководства я не могу залезть и делать какие-то предположения. Однако я знаю, что Трехсторонний контактной группе говорили об открытии новых КПВВ и в Счастье, и в Золотом. На данный момент я вижу, что это отсрочат из-за такой активности", – отметил он.
Гайдай рассказал об обстреле Счастья: смотрите видео
Обстрел Счастье: главное
- Населенный пункт обстреляли 16 сентября впервые за 5 лет. Оккупанты применяли минометы калибров 120 миллиметра и 82 миллиметров.
- В результате действий боевиков получили ранения мэр Александр Дунец. Его прооперировали.
- В ООС сообщили, что пострадавший получил осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму.