Боевики продолжают интенсивные меры подготовки на полигонах временно оккупированных территорий Донбасса, в частности со стрельбой из тяжелого вооружения. Действия оккупантов в результате приводят к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.

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Очередной инцидент произошел 16 сентября – во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями войска оккупантов обстреляли Иллирию в Лутугинском районе Луганской области.

В результате обстрела повреждены

здание храма Александра Невского, построенного еще в 19-м веке,

продовольственный магазин,

дом культуры.

Но самое важное – есть пострадавшие среди гражданского населения.

Реакция Минобороны

В разведке министерства отметили, что командование войск оккупанта пытается скрыть обстоятельства и причины обстрела.

Там также предположили, что, вероятно, боевики попытаются переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов.

Обратите внимание! Оккупанты 16 сентября обстреляли Счастье. Во время атаки врага ранения получил городской голова Александр Дунец. Его прооперировали, жизни мужчины ничего не угрожает.

Текст сообщения ГУР Минобороны:

Главное управление разведки Украины информирует

РОО продолжают интенсивные меры подготовки на полигонах ТОТ ДЛО, в том числе со стрельбой из тяжелого вооружения, что приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.

16 сентября во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями 2 АК (Луганск) оперативной группировки РОО оккупантами был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе ТОТ в Луганской области. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Командование РОО пытается скрыть обстоятельства и причины указанного события и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов.