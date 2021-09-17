Боевики продолжают интенсивные меры подготовки на полигонах временно оккупированных территорий Донбасса, в частности со стрельбой из тяжелого вооружения. Действия оккупантов в результате приводят к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.
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Очередной инцидент произошел 16 сентября – во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями войска оккупантов обстреляли Иллирию в Лутугинском районе Луганской области.
В результате обстрела повреждены
- здание храма Александра Невского, построенного еще в 19-м веке,
- продовольственный магазин,
- дом культуры.
Но самое важное – есть пострадавшие среди гражданского населения.
Реакция Минобороны
В разведке министерства отметили, что командование войск оккупанта пытается скрыть обстоятельства и причины обстрела.
Там также предположили, что, вероятно, боевики попытаются переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов.
Текст сообщения ГУР Минобороны:
Главное управление разведки Украины информирует
РОО продолжают интенсивные меры подготовки на полигонах ТОТ ДЛО, в том числе со стрельбой из тяжелого вооружения, что приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.
16 сентября во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями 2 АК (Луганск) оперативной группировки РОО оккупантами был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе ТОТ в Луганской области. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
Командование РОО пытается скрыть обстоятельства и причины указанного события и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов.