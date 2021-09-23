Об этом рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.
Важно Боевики усилили обстрелы: пострадали 2 защитников Украины
По ее данным, с 1 февраля по 31 июля 2021 года Всеукраинская комиссия по правам человека зафиксировала 62 жертвы среди гражданского населения, из них:
- 15 погибших;
- 47 раненых.
Богнер рассказала, что такая негативная тенденция продолжается. В период с 31 июля по 20 сентября в результате боевых действий зафиксировали 16 жертв среди гражданского населения (2 погибших, 14 раненых).
В ООН отмечают, что это самый высокий показатель с июня 2020 года. В миссии также отметили, что режим прекращения огня 27 июля 2020 года привел к шестикратному снижению потерь среди гражданского населения, если сравнивать с периодом за год до прекращения.
Это означает, что возможно установить эффективное прекращение огня, которое защищает жизнь гражданского населения. Призываем стороны конфликта осуществить меры по прекращению огня, и таким образом значительно уменьшить влияние боевых действий на гражданское население,
– добавила Богнер.
Заметим, что Владимир Зеленский 23 сентября выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он напомнил ее участникам о войне, которая продолжается в Украине восьмой год подряд.
Боевики обстреливают гражданскую инфраструктуру
Только с начала сентября мирные жители оккупированных территорий Донбасса дважды попадали под обстрелы оккупантов:
- 16 сентября российские наемники обстреляли село Иллирия Луганской области. От действий врага пострадало здание храма Александра Невского, возведенного еще в 19-м веке, но самое главное – гражданское население.
- 11 сентября оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру на Донбассе. Тогда под огнем оказалась Новогнатовка. К счастью, пострадавших лиц среди гражданского населения нет.