Воїн, що вижив, отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги його доправили до лікарні.
Важливо Загроза повномасштабної агресії з боку Росії зберігається – ЗСУ готуються
Медики оцінюють стан постраждалого, як середньої важкості.
Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації,
– повідомили у штабі ООС.
Бойовики продовжують ігнорувати домовленості про "тишу"
Лише за день 26 вересня окупанти тричі порушили домовленості про припинення вогню. Вони прицільно обстрілювали українські позиції.
- У напрямку Лебединського бойовики стріляли зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.
- Біля Мар'їнки відкрили вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- Поблизу Нью-Йорка противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Важливо Україна передасть Інтерполу дані про сотні російських найманців
В штабі ООС запевнили, що наші захисники дали гідну відсіч ворогу і змусили найманців зменшити вогневу активність.