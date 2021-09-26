Воїн, що вижив, отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги його доправили до лікарні.

Важливо Загроза повномасштабної агресії з боку Росії зберігається – ЗСУ готуються

Медики оцінюють стан постраждалого, як середньої важкості.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації,

– повідомили у штабі ООС.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бойовики продовжують ігнорувати домовленості про "тишу"

Лише за день 26 вересня окупанти тричі порушили домовленості про припинення вогню. Вони прицільно обстрілювали українські позиції.

У напрямку Лебединського бойовики стріляли зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

бойовики стріляли зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. Біля Мар'їнки відкрили вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

відкрили вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Нью-Йорка противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Важливо Україна передасть Інтерполу дані про сотні російських найманців

В штабі ООС запевнили, що наші захисники дали гідну відсіч ворогу і змусили найманців зменшити вогневу активність.