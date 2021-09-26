Воїн, що вижив, отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги його доправили до лікарні.

Важливо Загроза повномасштабної агресії з боку Росії зберігається – ЗСУ готуються

Медики оцінюють стан постраждалого, як середньої важкості.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації,
– повідомили у штабі ООС.

Бойовики продовжують ігнорувати домовленості про "тишу"

Лише за день 26 вересня окупанти тричі порушили домовленості про припинення вогню. Вони прицільно обстрілювали українські позиції.

  • У напрямку Лебединського бойовики стріляли зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.
  • Біля Мар'їнки відкрили вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
  • Поблизу Нью-Йорка противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Важливо Україна передасть Інтерполу дані про сотні російських найманців

В штабі ООС запевнили, що наші захисники дали гідну відсіч ворогу і змусили найманців зменшити вогневу активність.