Выживший воин получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи его доставили в больницу.

Важно Угроза полномасштабной агрессии со стороны России сохраняется – ВСУ готовятся

Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации,

– сообщили в штабе ООС.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Боевики продолжают игнорировать договоренности о "тишине"

Только за день 26 сентября оккупанты трижды нарушили договоренности о прекращении огня. Они прицельно обстреливали украинские позиции.

В направлении Лебединского боевики стреляли из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

боевики стреляли из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Возле Марьинки открыли огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

открыли огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Нью-Йорка противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Важно Украина передаст Интерполу данные о сотнях российских наемников

В штабе ООС заверили, что наши защитники дали достойный отпор врагу и заставили наемников уменьшить огневую активность.