Про це розповіла "слуга народу" Мар'яна Безугла. Вона очолює ТСК, яка займається розслідуванням операції із затримання представників ВПК "Вагнер".
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Нардепка зазначила, що наша розвідка має у своєму розпорядженні дані про сотні росіян, які є дотичними до злочинів проти нашої держави на Сході України. Тимчасова слідча комісія організує передачу цієї інформації в Інтерпол.
Чим займається Інтерпол
Джерело: "Вікіпедія"
- Це міжнародна організація кримінальної поліції, членами якої є 194 країни світу. Щороку вони забезпечують фінансування на суму 59 мільйонів доларів. Інтерпол займається пошуком певних об'єктів та людей.
- Його працівники не можуть виконувати поліцейські функції на території країн-членів організації. Наприклад, не мають права заарештовувати чи носити та застосовувати зброю. Вони займаються лише координацією сил.
- У 1990 році українські правоохоронці, ще до здобуття країною Незалежності, почали співпрацювати із закордонними колегами у рамках Інтерполу. Вже у 1992 році Україна стала членом організації.
Що цьому передувало
У липні 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків "Вагнера". Дехто з них воював проти України на Донбасі. Згодом у ЗМІ з'явилася інфомація про те, що "вагнерівці" у Білорусі – це частина операції українських спецслужб. Втім, хтось з Офісу Президента нібито "злив" інформацію. Через це у Верховній Раді створили ТСК для розслідування справи. Нещодавно комісія оприлюднила свої перші висновки. Вони свідчать про те, спецоперації не було. Натомість був спеціальний захід, аби спробувати витягнути певну кількість осіб з території Росії.