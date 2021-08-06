Як зазначили у прессцентрі СБУ, жінка переховувалася в Україні, аби уникнути покарання на своїй батьківщині. Вона є громадянкою однієї з країн центральної Азії.
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Крім того, зловмисниця перебувала у міжнародному розшуці за лінією Інтерполу.
До екстрадиції перебуватиме під вартою
- Оперативники Служби безпеки з'ясували, що іноземка, яка офіційно мешкає у Києві, причетна до терористичної діяльності.
- За вербування найманців для участі у війні в Сирії її оголосили у розшук на батьківщині. Через це зловмисниця поїхала до України.
- Вона отримала посвідку на постійне проживання, надавши чиновникам неправдиву про себе інформацію.
Жінці майже вдалося легалізуватися, однак у серпні цього року правоохоронці її затримали та відправили до суду. Служителі Феміди Святошинського райсуду Києва вирішили, що іноземка може намагатися втекти та посадили її під варту.
У слідчому ізоляторі вербувальниця "Ісламської держави" перебуватиме до того, як її екстрадують.
За словами експертів та правоохоронців, терористи "ІДІЛ" розширюють свою присутність в Україні. Про це свідчать й численні викриття бойовиків та осередків угруповання працівниками СБУ.