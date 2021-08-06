Как отметили в пресс-центре СБУ, женщина скрывалась в Украине, чтобы избежать наказания на своей родине. Она является гражданкой одной из стран Центральной Азии.

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Кроме того, злоумышленница находилась в международном розыске по линии Интерпола.

До экстрадиции будет находиться под стражей

Оперативники Службы безопасности выяснили, что иностранка, которая официально живет в Киеве, причастна к террористической деятельности.

За вербовку наемников для участия в войне в Сирии ее объявили в розыск на родине. Из-за этого злоумышленница уехала в Украину.

Она получила вид на постоянное жительство, предоставив чиновникам ложную информацию о себе.

Женщине почти удалось легализоваться, однако в августе этого года правоохранители ее задержали и отправили в суд. Служители Фемиды Святошинского райсуда Киева решили, что иностранка может пытаться сбежать и посадили ее под стражу.

В следственном изоляторе вербовщица "Исламского государства" будет находиться до того, как ее экстрадируют.

"ИГИЛ" – международная террористическая группировка, которая с 1999 года совершила огромное количество терактов. Кроме того, боевики группировки участвовали в полномасштабных боевых действиях в Сирии и Ираке. В 2015 году террористы объявили, что имеют территориальные претензии к Украине. Они якобы хотят захватить Крым, Юг и восток нашего государства, а также Подолье – территории, которые когда-то принадлежали Османской империи.

По словам экспертов и правоохранителей, террористы "ИГИЛ" расширяют свое присутствие в Украине. Об этом свидетельствуют и многочисленные разоблачения боевиков и ячеек группировки работниками СБУ.