Как отметили в пресс-центре СБУ, женщина скрывалась в Украине, чтобы избежать наказания на своей родине. Она является гражданкой одной из стран Центральной Азии.

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Кроме того, злоумышленница находилась в международном розыске по линии Интерпола.

До экстрадиции будет находиться под стражей

  • Оперативники Службы безопасности выяснили, что иностранка, которая официально живет в Киеве, причастна к террористической деятельности.
  • За вербовку наемников для участия в войне в Сирии ее объявили в розыск на родине. Из-за этого злоумышленница уехала в Украину.
  • Она получила вид на постоянное жительство, предоставив чиновникам ложную информацию о себе.

Женщине почти удалось легализоваться, однако в августе этого года правоохранители ее задержали и отправили в суд. Служители Фемиды Святошинского райсуда Киева решили, что иностранка может пытаться сбежать и посадили ее под стражу.

В следственном изоляторе вербовщица "Исламского государства" будет находиться до того, как ее экстрадируют.

По словам экспертов и правоохранителей, террористы "ИГИЛ" расширяют свое присутствие в Украине. Об этом свидетельствуют и многочисленные разоблачения боевиков и ячеек группировки работниками СБУ.