Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел, посол Украины в Турции Василий Боднар.

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Решение приняли еще в 2014 году

Это решение было принято еще в 2014 году – уже когда начались активные боевые действия. Однако, отметил дипломат, тогда в России находились миллионы украинцев. А после начала войны на Донбассе их количество только увеличилось. Именно для этого была необходима работа посольства и консульств.

Наши учреждения в России работали фактически 24/7 для того, чтобы помогать нашим гражданам. Помогали с лечением, с контактами с родными и т.п.,

– отметил Боднар.

Ни одно другое государство взять на себя обязательства не согласилось

Если бы дипломатические отношения разорвали, надо было бы, чтобы другое государство взяло на себя обязательства по защите украинцев. Для этого МИД проводило "зондирование", однако никакое другое государство на это не согласилось.

Возьмем, к примеру, Грузию, которая разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после войны 2008 года, ее интересы представляет Швейцария. И если посчитать количество граждан Грузии и Украины, то это очень большая разница,

– пояснил Боднар.

Ситуация не меняется и сейчас: многие украинцы до сих пор находятся в России. Также в российских тюрьмах много незаконно заключенных граждан Украины. Именно им в первую очередь нужна помощь дипломатов.

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Обратите внимание! Россия отозвала посла из Киева в феврале 2014 года, Украина из Москвы – в марте. Сейчас в России находятся несколько десятков украинских дипломатов.

В Украине работали российские избирательные участки

Отметим, что ранее именно тем, что между Украиной и Россией не разорвали дипотношения, и объяснили открытие избирательных участков на территории Украины. Говорится о голосовании за новый состав Госдумы. По словам нардепа Федора Вениславского от "Слуги народа", Киев выполнял все международные обязательства.