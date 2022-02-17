Такое мнение в эфире 24 канала высказал правозащитник Павел Лисянский. По его словам, дипломатические давления не помогают.
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"У страны цивилизованных способов противостоять российской агрессии (осталось – 24 канал) все меньше и меньше", – отметил Лисянский.
Лисянский: Украина мешает Путину
По мнению правозащитника, в сдерживании России ничего не помогает. Хоть Украина и предлагает дипломатическое решение для того, чтобы внести корректировки в Минские соглашения.
Украине надо искать надежных партнеров, блокироваться и вместе в этих организациях противостоять России. Украина мешает Путину,
– отметил он.
Как подчеркнул Лисянский, Украина не договорится дипломатично. Нужна радикальная реакция на действия президента страны-агрессора. "Проблема в том, что сейчас в России очень большое социальное напряжение", – считает правозащитник.
Правозащитник о сдерживании России: смотрите видео
Украинско-российские отношения в дипломатии: коротко
- В России отозвали посла из Киева еще в феврале 2014 года, Украина из Москвы в марте того же года. Сейчас на российской территории находятся несколько десятков украинских дипломатов.
- Несмотря на российско-украинскую войну между Украиной и Россией так и не разорваны дипломатические отношения. Хотя в украинском министерстве иностранных дел была такая идея.
- Однако не было другой страны, которая бы взяла на себя функции защиты украинских граждан на территории государства-агрессора. Именно это и служило причиной.