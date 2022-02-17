Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал американский писатель, журналист The New Yorker Джошуа Яффа. Он отметил, что постимперский синдром может касаться многих.

Читайте на сайте Путин готов к различным тактическим проявлениям, – американский журналист о намерениях Кремля

У кого возможен постимперский синдром

Яффа объяснил, что конец империи – это не событие, а процесс. Именно поэтому развал СССР – не событие, которое закончилось в 1991 году, а процесс, имеющий определенное отображение в настоящем.

Не только Владимир Путин страдает постимперским синдромом. Уверен, что лет через 50 или 100, когда эпоха американской империи тоже пройдет – я и мои сограждане будем им страдать,

– заявил журналист.

Почему россияне одобряют действия Путина

К примеру, можно проанализировать данные соцопроса, который сделал Левада-центр. По словам Яффы, результаты свидетельствуют о том, что большинство (более 50%) опрашиваемых россиян считают, что в целом Путин действует правильно.

"То есть Запад обидел и оскорбляет Россию. Именно поэтому все, что касается курса восстановления российского геополитического достоинства – Путин делает правильно (по мнению россиян – 24 канал)", – отметил журналист.

Справка. Автономная некоммерческая организация Аналитический Центр Юрия Левады (АНО Левада-Центр) – российская негосударственная исследовательская организация. Центр регулярно проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования. Является одной из крупнейших и авторитетных российских организаций в своей отрасли.

Россияне не готовы платить за свои желания

Как подчеркнул Яффа, здесь важно вспомнить еще одну статистику: какую цену россияне готовы платить за такую политику? Журналист подчеркнул, что она очень низкая.

Если вспомнить отношение россиян к событиям в Украине в 2014 году (опрос Левада-центр), то тогда тоже большинство считало, что Майдан и его последствия – провокации Запада и НАТО, а Россия занимает оборонительную позицию. В целом опрашиваемым хотелось, чтобы их страна активнее участвовала в событиях в Украине, и в частности на Донбассе,

– сообщил Яффа.

Он объяснил, что они имели в виду как предоставление помощи, так и полноценное введение российских войск. По словам Яффы, в тех же опросах россияне говорили, что они не готовы "ни своих сыновей, ни мужей" отправлять на войну. Более того, они даже не готовы платить за нее повышением цен из-за санкций.

Обратите внимание Путин готовит послание к Федеральному собранию

"Их сближает "лукавое" мышление, которое очень характерно для сегодняшней России. Действительно многие россияне считают, что НАТО не учитывает их интересы, Запад (в частности США) их оскорбляет, поэтому они должны занимать более авторитарную позицию в мировой политике, однако при этом никто не готов платить за это", – подытожил Яффа.

Угроза российского вторжения: последнее