Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале заявил американский писатель и журналист издания The New Yorker Джошуа Яффа. Вряд ли глава Кремля сейчас сидит и решает, нападать ли на Украину, ведь у него могут быть другие стратегические цели.

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По словам Яффы, относительно видения мира и целей, которых Путин хочет добиваться, он достаточно откровенен. В то же время глава Кремля считает, что после окончания Холодной войны расписание сил в Европе якобы несправедливо по отношению к России.

Он (Путин – 24 канал) готов к разным манифестациям, тактическим проявлениям, какой-то попытке добиваться своих стратегических целей,

– заявил журналист.

Обратите внимание! Россия заявила о завершении ряда военных учений и частичном отводе войск от украинской границы. Однако в НАТО пока не видят признаков деэскалации со стороны Москвы.

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