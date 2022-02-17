Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале заявил американский писатель и журналист издания The New Yorker Джошуа Яффа. Вряд ли глава Кремля сейчас сидит и решает, нападать ли на Украину, ведь у него могут быть другие стратегические цели.
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По словам Яффы, относительно видения мира и целей, которых Путин хочет добиваться, он достаточно откровенен. В то же время глава Кремля считает, что после окончания Холодной войны расписание сил в Европе якобы несправедливо по отношению к России.
Он (Путин – 24 канал) готов к разным манифестациям, тактическим проявлениям, какой-то попытке добиваться своих стратегических целей,
– заявил журналист.
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Агрессия России по отношению к Украине: последние новости
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия продолжает наращивать войска возле границы Украины. Это происходит даже несмотря на заявления Кремля об отводе части контингента.
- Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обеспокоено попытками России создать повод для вторжения в Украину. Кроме того, в Альянсе также пока не видят отвода российских войск.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал новую вероятную дату нападения России, о которой писали СМИ – 20 февраля. Он заявил, что в России этого не знают, ведь якобы она не нагнетает ситуацию.
- Пророссийские боевики на Донбассе активизировались. В частности, 17 февраля они обстреляли детский сад и железнодорожную станцию в Станице, а также лицей и жилые кварталы во Врубовке. Уже есть пострадавшие среди военных и гражданского населения.