Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что касательно 20 февраля вопрос не к нему. Говорит, что это дата завершения русских учений.

Кстати, Россия утверждает, что войска от границ должны отвести через 4 недели

Что касается того, закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся,

– подчеркнул Лавров.

Россия открещивается от обвинений

Он упомянул, что американское издание Politico заявило, что 20 февраля может начаться вторжение. Однако Лавров отметил, что о дате 16 февраля тоже такое писали, но ничего не произошло.

Кремлевский политик добавил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявляла, что якобы "нагнетание напряженности может продолжаться месяцами".

"Может быть, к следующим холодам они планируют, я не знаю. Поэтому вопрос не к нам", – цинично резюмировал Лавров.

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Утром 15 февраля Россия заявила о завершении ряда учений. Государство-агрессор заверило, что часть войск вернется на места дислокации. На следующий день, 16 февраля, Москва обнародовала видео, на котором якобы уводит свои танки.

Однако США и НАТО не спешат расслабляться, поскольку не увидели признаков деэскалации. Президент Джо Байден заявил, что на территории Украины до сих пор находятся 150 тысяч вражеских войск.

В Белом доме утверждают, что Россия соврала об отводе. В регионе напротив заметили увеличение количества военных.

Украинский президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что сейчас радоваться рано.

Посол России в Ирландии Юрий Филатов убежден, что в течение 4 недель все русские войска уведут.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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