В Минобороны страны-агрессора уже заявили, что танки направились к пунктам постоянной дислокации. Они расположены на расстоянии около 1000 км после плановых учений.
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Российское Минобороны сообщило, что пока будут проверять техническое состояние танков. Кроме того, их будут готовить для следующих зимних учений.
В то же время об отводе танков говорит только страна-оккупант. Ни один независимый источник до сих пор не подтвердил отвод российских войск от украинских границ.
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"Когда Россия действительно уведет войска, это увидят все"
Владимир Зеленский заявил, что нормальные люди ждут деэскалации. Президент подчеркнул: если Россия уведет войска, это увидят все, а не только военные и разведчики.
Однако никакого отвода российских войск не фиксируют.
Насчет угрозы я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет,
– подчеркнул Зеленский.
Отвод российских войск пока не увидели ни в НАТО, ни в США.