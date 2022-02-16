В Минобороны страны-агрессора уже заявили, что танки направились к пунктам постоянной дислокации. Они расположены на расстоянии около 1000 км после плановых учений.

Заметьте Может быть во второй половине февраля: разведка Эстонии дала новый прогноз о нападении России

Российское Минобороны сообщило, что пока будут проверять техническое состояние танков. Кроме того, их будут готовить для следующих зимних учений.

В то же время об отводе танков говорит только страна-оккупант. Ни один независимый источник до сих пор не подтвердил отвод российских войск от украинских границ.

Россия якобы забирает танки из-под границ Украины: смотрите видео

"Когда Россия действительно уведет войска, это увидят все"

Владимир Зеленский заявил, что нормальные люди ждут деэскалации. Президент подчеркнул: если Россия уведет войска, это увидят все, а не только военные и разведчики.

Однако никакого отвода российских войск не фиксируют.

Насчет угрозы я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет,

– подчеркнул Зеленский.

Отвод российских войск пока не увидели ни в НАТО, ни в США.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!