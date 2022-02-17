Войска отведут. Об этом заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов в эфире телеканала RTE.
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Я могу сказать, что, возможно, в течение трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется в свое нормальное стандартное положение,
– убеждает Филатов.
Он добавил, что Россия проводит плановые учения с белорусскими военными, которые закончатся к 20 февраля. Дипломат уверяет, что эти силы уведут. По его словам, все смогут убедиться в этом на следующей неделе.
Действительно ли Россия отводит войска
Утром 15 февраля Россия заявила, что завершила ряд учений. Следовательно, государство-агрессор заверило, что часть войск вернется на места постоянной дислокации.
В США и НАТО не увидели признаки деэскалации. Президент США Джо Байден заявил в обращении, что на территории Украины до сих пор находятся 150 тысяч вражеских войск. В Белом доме заявили, что Россия соврала об отводе войск. Говорят, что в регионе наоборот заметили увеличение колличества военных.
Впоследствии Россия показала видео, на котором якобы действительно отводит танки из-под границ Украины. Однако президент Владимир Зеленский тоже считает, что радоваться пока рано. Он подчеркнул, хотя ситуация находится под контролем, веских изменений не видно.
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