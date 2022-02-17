Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі заявив американський письменник та журналіст видання The New Yorker Джошуа Яффа. Навряд чи очільник Кремля зараз сидить і вирішує, чи нападати на Україну, адже може мати інші стратегічні цілі.
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За словами Яффи, стосовно бачення світу та цілей, яких Путін хоче добиватися, він достатньо відвертий. Водночас очільник Кремля вважає, що після закінчення Холодної війни розклад сил у Європі нібито є несправедливим стосовно Росії.
Він (Путін – 24 канал) готовий до різних маніфестацій, тактичних проявів, якоїсь спроби добиватися своїх стратегічних цілей,
– заявив журналіст.
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Агресія Росії щодо України: останні новини
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- Єнс Столтенберг заявив, що НАТО стурбоване спробами Росії створити привід для вторгнення в Україну. Крім того, в Альянсі також поки не бачать відведення російських військ.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував нову ймовірну дату нападу Росії, про яку писали ЗМІ – 20 лютого. Він заявив, що у Росії цього не знають, адже нібито не вона нагнітає ситуацію.
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