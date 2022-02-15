Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу. Однак до такої заяви Росії треба ставитися обережно.
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За словами Фейгіна, російська сторона може спеціально вводити усіх в оману, аби перевести увагу на інші питання.
З іншого боку, у нього (Путіна – 24 канал) не залишається іншого виходу, крім відвести ці війська й сказати, що усе закінчено.
Фейгін додав, що іншого шляху немає, адже приводу для вторгнення в Україну у Росії не залишається.
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Фейгін прокоментував заяву Росії про відведення військ: дивіться відео
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