Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Однако к такому заявлению России надо относиться осторожно.
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По словам Фейгина, российская сторона может специально вводить всех в заблуждение, чтобы перевести внимание на другие вопросы.
С другой стороны, у него (Путина – 24 канал) не остается другого выхода, кроме отвести эти войска и сказать, что все закончено.
Фейгин добавил, что другого пути нет, ведь повода для вторжения в Украину у России не остается.
Фейгин прокомментировал заявление России об отводе войск: смотрите видео
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