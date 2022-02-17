По словам министра обороны Великобритании, Россию будут судить не по ее словам, а по действиям. Однако пока заявления Кремля не совпадают с данными разведки.

Отметьте Россия может создать повод для нападения на Украину – НАТО об обстрелах на Донбассе

Россия продолжает наращивать войска

Бен Уоллес заявил, что за последние 48 часов Россия стянула к границе еще 7 тысяч военных. То есть наращивание сил продолжается.

Мы видели противоположность некоторым утверждениям. Мы видели увеличение численности войск за последние 48 часов на 7000 человек. Думаю, мы поверим им на слово, но о России мы будем судить по их действиям, и сейчас наращивание войск продолжается,

– заявил Уоллес.

Министр обороны Великобритании также подчеркнул, что НАТО серьезно относится к российской угрозе, ведь она может касаться Альянса. Также Уоллес подчеркнул, что для России стало "трагически нормальным" использовать угрозу для достижения своих целей, поэтому Европа должна на это реагировать.

Нынешнюю ситуацию британский министр назвал вызовом всей Европе.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Войска России вблизи Украинских границ: последние новости

В Госдепе США озабочены постоянными упоминаниями российского руководства о "геноциде" на оккупированном Донбассе. В Вашингтоне убеждены, что это лживый нарратив, который Россия может использовать в качестве повода для вторжения в Украину.

Россия еще несколько дней назад заявила об отводе части войск от украинских границ. Теперь в Кремле говорят, что полностью свои силы якобы уведут от границ через 4 недели. Однако там же утверждают, что якобы Украина прибегает к провокациям на Донбассе.

17 февраля боевики активно начали открывать огонь по украинским позициям. Только за первую половину дня российские наемники атаковали около 40 раз. В частности, боевики обстреляли подконтрольную Украине Станицу Луганскую. Из-за обострения Украина созывает срочное заседание трехсторонней контактной группы.

Ллойд Остин заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск вблизи границ Украины. По его словам, наращивание происходит в последние дни.

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