Соответствующую манипулятивную информацию оприлюнил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. Это произошло 17 февраля во время общения с журналистами.
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В Кремле говорят якобы о "провокациях" Киева
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в течение последних суток слышат сообщения о том, что "Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о ее собственной территории".
Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вместе с провокационными действиями, которые только усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация.
– цинично и неправдиво заявил Песков.
Также спикер Путина заявил, что якобы Кремль "знакомится с материалами СМИ относительно текущей ситуации на юго-востоке Украины, констатируя, что ситуация в этом регионе нагнетается".
Российские боевики на Донбассе обстреляли садик, ранены мирные жители
В течение 17 февраля российские боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской Луганской области.
Предварительно известно, что в детском заведении было 20 детей. К счастью, малыши не пострадали. Однако контузию получили 3 работника детского сада: сторож, прачка и помощница воспитателя. Их в шоковом состоянии госпитализировали.
В то же время российская сторона цинично заявила, что обстрелы производят Вооруженные силы Украины. В частности, фейковую информацию об обстрелах 17 февраля распространили в телеграмм-каналах оккупантов.
Стоит отметить, что ВСУ в очередной раз опровергли информацию кафиров. Объяснив, что подразделения Объединенных сил выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению минских договоренностей и готовы к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага.
Последние события на Донбассе
- В течение 17 февраля окупанты начали агрессивно и цинично обстреливать территорию.
- Сначала сообщили об обстреле из артиллерии Станицы Луганской. Один из снарядов попал в детсад.
- Также стало известно, что окупанты обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовская-Новая. Снаряды летели и в локомотивное депо. Люди не пострадали. Однако артиллерия повредила один тепловоз.
- Оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе, поэтому власти просят людей не выходить из дома. Впоследствии стало известно, что в результате обстрелов получили ранения 1 украинский военный и два гражданских лица.
- Из-за обстрелов украинский МИД призвал мир немедленно осудить обстрел Станицы Луганской.
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