Новость сообщил Александр Камышин – председатель правления Укрзализныци. Он рассказал, что обстрел повредил здание депо. В то же время станция и депо продолжают работу.

Обстрел детсада в Станице Луганской: в сети появилось жуткое видео последствий

Работники станции и депо не ранены. Сейчас обстрелы прекратились, станция и депо продолжают работу, оцениваем повреждения. Такие дни напоминают, что враг близко,

– заявил Камышин.

Он также поблагодарил всех работников Укрзализныци, которые сегодня работают возле линии разграничения. По словам Камишина, у них – "железные нервы".



Боевики обстреляли железнодорожную станцию / "Залізні_зміни"

Новость дополняется