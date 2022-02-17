Такое заявление обнародовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что боевики повредили гражданскую инфраструктуру.

Важно Оккупанты обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую: снаряд попал в детсад

Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности,

– заявил Кулеба.

Что известно об обстреле Станицы Луганской

Пророссийские боевики открыли огонь из артиллерии в сторону Станицы Луганской утром 17 февраля. Один снаряд попал в детский сад и пробил стену. В это время в заведении уже находились 20 детей. К счастью, малышня не пострадала. Снаряд прилетел в музыкальный зал, где не было занятий.

Однако травмировались три человека из персонала. Контузии подверглись сторож, прачка и помощница воспитателя. Их госпитализировали.

Детей и работников детсада пришлось эвакуировать. В сети показали кадры жутких последствий обстрела. В стене заведения образовалась огромная дыра.

Кроме детсада, под обстрел попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая на Луганщине. Артиллерия повредила один тепловоз, но вывести его из строя не удалось. Люди не пострадали.

Важно – Россия может напасть на этой неделе, – Блинкен:

Текст поста Дмитрия Кулебы:

С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности.