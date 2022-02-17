Таку заяву оприлюднив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що бойовики пошкодили цивільну інфраструктуру.

Важливо Окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську: снаряд потрапив у дитсадок

Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки,

– заявив Кулеба.

Що відомо про обстріл Станиці Луганської

Проросійські бойовики відкрили вогонь з артилерії у бік Станиці Луганської вранці 17 лютого. Один снаряд влучив у дитячий садок та пробив стіну. У цей час в закладі вже перебували 20 дітей. На щастя, малеча не постраждала. Снаряд прилетів у музичну залу, де не було занять.

Однак травмувались троє людей з персоналу. Контузії зазнали сторож, прачка та помічниця вихователя. Їх госпіталізували.

Дітей та працівників дитсадку довелось евакуювати. У мережі показали кадри моторошних наслідків обстрілу. У стіні закладу утворилась величезна дірка.

Крім дитсадка, під обстріл потрапила залізнична станція Кіндрашівська-нова на Луганщині. Артилерія пошкодила один тепловоз, але вивести його з ладу не вдалось. Люди не постраждали.

Важливо – Росія може напасти цього тижня, – Блінкен:

Текст поста Дмитра Кулеби:

З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки.