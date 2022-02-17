Відповідну маніпулятивну інформацію оприлюднив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Це трапилось 17 лютого під час спілкування з журналістами.

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У Кремлі кажуть нібито про "провокації" Києва

Дмитро Пєсков заявив, що нібито "ми чуємо протягом останньої доби повідомлення про те, що, мовляв, Росія зберігає величезний ударний потенціал на кордоні, але йдеться про нашу власну територію".

Та ніхто, жоден західний представник, не говорить про величезний ударний потенціал українських збройних сил на лінії розмежування. А разом із провокаційними діями, які лише посилилися в останню добу або кілька діб, це дуже і дуже небезпечна ситуація,

– цинічно та неправивдиво заявив Пєсков.

Також речник Путіна заявив, що нібито Кремль "знайомиться з матеріалами ЗМІ щодо поточної ситуації на південному сході України, констатуючи, що ситуація в цьому регіоні нагнітається".