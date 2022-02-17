Бойовики атакували селище Старий Айдар і Лобачеве, які розташовані поблизу міста Щастя. Про це повідомляється у соціальних мережах Щастинської міської територіальної громади.
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Велика ймовірність повторення обстрілу. Всіх жителів переконливо просимо не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях і поблизу укриттів,
– мовиться у повідомленні.
Перелік будинків, які можуть використовуватись як бомбосховища у місті Щастя:
- вулиця Каштанова, будинок 3;
- вулиця Каштанова, будинок 6;
- вулиця Каштанова, будинок 10;
- вулиця Республіканська, будинок 1;
- вулиця Республіканська, будинок 4;
- вулиця Республіканська, будинок 8;
- вулиця Республіканська, будинок 14;
- вулиця Республіканська, будинок 21;
- вулиця Республіканська, будинок 26;
- вулиця Республіканська, будинок 28;
- вулиця Республіканська, будинок 31;
- вулиця Донецька, будинок 22;
- вулиця Центральна, будинок 4;
- вулиця Центральна, будинок 7;
- вулиця Центральна, будинок 12;
- вулиця Центральна, будинок 14;
- вулиця Центральна, будинок 16;
- площа Міра, будинок 8;
- площа Міра, будинок 9.
Обстріл Станиці Луганської
- Російські окупаційні війська 17 лютого атакували Станицю Луганську. Обстріл спричинив руйнівні наслідки – снаряд пробив і зруйнував стіну в дитячому садочку.
- На щастя, ніхто з малечі не постраждав, однак троє працівників закладу зазнали контузії.
- Бойовики також атакували й залізничну станцію Кіндрашівська-нова. Снаряди прилетіли у локомотивне депо. Люди не постраждали, але обстріл пошкодив тепловоз.
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Текст публікації Щастинської міської територіальної громади:
УВАГА!!!
Поблизу міста Щастя вранці 17.02.2022 року здійснено артобстріл. Обстріляли селище Старий Айдар та Лобачеве. Велика ймовірність повторення обстрілу.
Усіх жителів Щастинської громади переконливо просимо не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях і поблизу укриттів.
Перелік будинків, які можуть використовуватись як бомбосховища у місті Щастя:
вулиця Каштанова, будинок 3;
вулиця Каштанова, будинок 6;
вулиця Каштанова, будинок 10;
вулиця Республіканська, будинок 1;
вулиця Республіканська, будинок 4;
вулиця Республіканська, будинок 8;
вулиця Республіканська, будинок 14;
вулиця Республіканська, будинок 21;
вулиця Республіканська, будинок 26;
вулиця Республіканська, будинок 28;
вулиця Республіканська, будинок 31;
вулиця Донецька, будинок 22;
вулиця Центральна, будинок 4;
вулиця Центральна, будинок 7;
вулиця Центральна, будинок 12;
вулиця Центральна, будинок 14;
вулиця Центральна, будинок 16;
площа Міра, будинок 8;
площа Міра, будинок 9.