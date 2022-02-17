Бойовики атакували селище Старий Айдар і Лобачеве, які розташовані поблизу міста Щастя. Про це повідомляється у соціальних мережах Щастинської міської територіальної громади.

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Велика ймовірність повторення обстрілу. Всіх жителів переконливо просимо не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях і поблизу укриттів,

– мовиться у повідомленні.

Перелік будинків, які можуть використовуватись як бомбосховища у місті Щастя:

вулиця Каштанова, будинок 3;

вулиця Каштанова, будинок 6;

вулиця Каштанова, будинок 10;

вулиця Республіканська, будинок 1;

вулиця Республіканська, будинок 4;

вулиця Республіканська, будинок 8;

вулиця Республіканська, будинок 14;

вулиця Республіканська, будинок 21;

вулиця Республіканська, будинок 26;

вулиця Республіканська, будинок 28;

вулиця Республіканська, будинок 31;

вулиця Донецька, будинок 22;

вулиця Центральна, будинок 4;

вулиця Центральна, будинок 7;

вулиця Центральна, будинок 12;

вулиця Центральна, будинок 14;

вулиця Центральна, будинок 16;

площа Міра, будинок 8;

площа Міра, будинок 9.

Обстріл Станиці Луганської

Російські окупаційні війська 17 лютого атакували Станицю Луганську. Обстріл спричинив руйнівні наслідки – снаряд пробив і зруйнував стіну в дитячому садочку.

На щастя, ніхто з малечі не постраждав, однак троє працівників закладу зазнали контузії.

Бойовики також атакували й залізничну станцію Кіндрашівська-нова. Снаряди прилетіли у локомотивне депо. Люди не постраждали, але обстріл пошкодив тепловоз.

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Текст публікації Щастинської міської територіальної громади:

УВАГА!!!

Поблизу міста Щастя вранці 17.02.2022 року здійснено артобстріл. Обстріляли селище Старий Айдар та Лобачеве. Велика ймовірність повторення обстрілу.

Усіх жителів Щастинської громади переконливо просимо не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях і поблизу укриттів.

Перелік будинків, які можуть використовуватись як бомбосховища у місті Щастя:

вулиця Каштанова, будинок 3;

вулиця Каштанова, будинок 6;

вулиця Каштанова, будинок 10;

вулиця Республіканська, будинок 1;

вулиця Республіканська, будинок 4;

вулиця Республіканська, будинок 8;

вулиця Республіканська, будинок 14;

вулиця Республіканська, будинок 21;

вулиця Республіканська, будинок 26;

вулиця Республіканська, будинок 28;

вулиця Республіканська, будинок 31;

вулиця Донецька, будинок 22;

вулиця Центральна, будинок 4;

вулиця Центральна, будинок 7;

вулиця Центральна, будинок 12;

вулиця Центральна, будинок 14;

вулиця Центральна, будинок 16;

площа Міра, будинок 8;

площа Міра, будинок 9.