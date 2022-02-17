Боевики атаковали поселок Старый Айдар и Лобачево, которые расположены вблизи города Счастье. Об этом сообщается в социальных сетях Счастьенской городской территориальной общины.
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Велика вероятность повторения обстрела. Всех жителей убедительно просим не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий,
– говорится в сообщении.
Перечень домов, которые могут использоваться как бомбоубежища в городе Счастье:
- улица Каштановая, дом 3;
- улица Каштановая, дом 6;
- улица Каштановая, дом 10;
- улица Республиканская, дом 1;
- улица Республиканская, дом 4;
- улица Республиканская, дом 8;
- улица Республиканская, дом 14;
- улица Республиканская, дом 21;
- улица Республиканская, дом 26;
- улица Республиканская, дом 28;
- улица Республиканская, дом 31;
- улица Донецкая, дом 22;
- улица Центральная, дом 4;
- улица Центральная, дом 7;
- улица Центральная, дом 12;
- улица Центральная, дом 14;
- улица Центральная, дом 16;
- площадь Мира, дом 8;
- площадь Мира, дом 9.
Обстрел Станицы Луганской
- Российские оккупационные войска 17 февраля атаковали станицу Луганскую. Обстрел повлек разрушительные последствия – снаряд пробил и разрушил стену в детском саду.
- К счастью, никто из малышей не пострадал, однако трое работников заведения получили контузии.
- Боевики также атаковали и железнодорожную станцию Кондрашевская-нова. Снаряды прилетели в локомотивное депо. Люди не пострадали, но обстрел повредил тепловоз.
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Текст публикации Счастьенской городской территориальной общины:
ВНИМАНИЕ!!!
Вблизи города Счастье утром 17.02.2022 совершен артобстрел. Обстреляли поселок Старый Айдар и Лобачево. Большая вероятность повторения обстрелов.
Всех жителей Счастьенской общины убедительно просим не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
Список домов, которые могут использоваться как бомбоубежища в городе Счастье:
улица Каштановая, дом 3;
улица Каштановая, дом 6;
улица Каштановая, дом 10;
улица Республиканская, дом 1;
улица Республиканская, дом 4;
улица Республиканская, дом 8;
улица Республиканская, дом 14;
улица Республиканская, дом 21;
улица Республиканская, дом 26;
улица Республиканская, дом 28;
улица Республиканская, дом 31;
улица Донецка, дом 22;
улица Центральная, дом 4;
улица Центральная, дом 7;
улица Центральная, дом 12;
улица Центральная, дом 14;
улица Центральная, дом 16;
площадь Мира, дом 8;
площадь Мира, дом 9