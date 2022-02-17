Это не впервые российские наемники обстреливают жилые районы, а обвинить пытаются украинских военных. Фейковую информацию об обстрелах 17 февраля распространили в телеграм-каналах оккупантов, информирует 24 канал.
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Российские наемники 17 декабря обстреляли Станицу Луганскую, а снаряды попали в детский сад. Оккупанты уже в традиционной для себя манере начали распространять фейки о том, что виновниками этого являются Вооруженные Силы Украины.
Это не впервые российские наемники обстреливают жилые районы, а обвинить пытаются украинских военных. Фейковую информацию об обстрелах 17 февраля распространили в телеграм-каналах оккупантов, информирует 24 канал.
Новость дополняется...