Россия распространяет целый ряд фейковых заявлений, чтобы впоследствии сфабриковать повод для нападения. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

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Какие ложные заявления Россия может использовать для вторжения

Фейк о "массовых захоронениях гражданских", якобы убитых Вооруженными силами Украины;

США и Украина разрабатывают "биологическое или химическое оружие", чтобы использовать на оккупированных территориях;

Мероприятие направляет так называемых "партизан и террористов", чтобы убивать местных жителей.

Эти обвинения совершенно ложны. Россия распространяет их для использования в качестве повода для военных действий против Украины,

– объяснил Прайс.

США очень озабочены такими нарративами, поскольку уже по истории знают, что Россия распространяет их перед тем, как начать агрессию. Так же было и в 2014 году, когда Москва говорила о "преследовании русскоязычных" на Востоке Украины и в Крыму, а затем оккупировала украинские территории.

"Поэтому теперь, когда мы слышим, как российские официальные лица указывают на "геноцид", указывают на то, что мы слышали в прошлом, это вызывает у нас большую обеспокоенность. Это может быть частью того же пособия, которое они повторяют", – отметил представитель Госдепа.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Последние новости о российской угрозе

15 февраля Россия заявила, что завершила ряд учений и уводит часть своих войск от границы с Украиной.

Однако в Белом доме назвали это заявление ложным. Там отметили, что за последние несколько дней агрессор стянул под Украину еще 7 тысяч военных, часть из которых уже после объявления отвода.

Президент Владимир Зеленский также призвал не радоваться рано. Ведь пока уменьшения войск не наблюдают.

В России традиционно говорят, что никакого нападения не планируют. Однако, мол, не смогут молчать, если "россиян начнут убивать".

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