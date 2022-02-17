Росія поширює цілу низку фейкових заяв, аби згодом сфабрикувати привід для нападу. Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

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Які неправдиві заяви Росія може використати для вторгнення

Фейк про "масові поховання цивільних", яких нібито вбили Збройні сили України;

США та Україна розробляють "біологічну або хімічну зброю", щоб використовувати на окупованих територіях;

Захід направляє так званих "партизанів і терористів", щоб вбивати місцевих жителів.

Ці звинувачення абсолютно неправдиві. Росія поширює їх для використання як привід для військових дій проти України,

– пояснив Прайс.

США дуже стурбовані такими наративами, оскільки вже з історії знають, що Росія поширює їх перед тим, як почати агресію. Так само було й у 2014 році, коли Москва казала про "переслідування російськомовних" на Сході України та в Криму, а після того окупувала українські території.

"Тому тепер, коли ми чуємо, як російські офіційні особи вказують на "геноцид", вказують на те, що ми чули в минулому, це викликає у нас велике занепокоєння. Це може бути частиною того самого посібника, який вони повторюють", – зазначив представник Держдепу.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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15 лютого Росія заявила, що завершила низку навчань й відводить частину своїх військ від кордону з Україною.

Однак у Білому домі назвали цю заяву неправдивою. Там зазначили, що за останні кілька днів агресор стягнув під Україну ще 7 тисяч військових, частину з яких – вже після оголошення відведення.

Президент Володимир Зеленський також закликав не радіти рано. Адже наразі зменшення військ не спостерігають.

У Росії ж традиційно кажуть, що ніякого нападу не планують. Однак, мовляв, не зможуть мовчати, якщо "росіян почнуть вбивати".

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